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رئيس الوزراء: زيادة الاستثمارات العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل

01:29 م الأربعاء 17 يونيو 2020
رئيس الوزراء: زيادة الاستثمارات العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، إن هناك متابعة وتنسيقاً على مدار الساعة لهذا الملف، وكذا الملفات الاقتصادية الأخرى.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وأضاف مدبولي: سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات العامة؛ للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يتطلب قيام الوزراء بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها في ما يخص وزاراتهم.

مصطفى مدبولي زيادة الاستثمارات الاقتصاد توفير فرص العمل

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