أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

غرفة السياحة توجه رسالة للشركات السياحة والمواطنين بعد دراسة إلغاء الحج

03:41 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
غرفة السياحة توجه رسالة للشركات السياحة والمواطنين بعد دراسة إلغاء الحج

مناسك الحج

كتب - يوسف عفيفي:

وجه علاء الغمري عضو غرفة شركات السياحة، رسالة إلى القطاع السياحي والشركات، بشأن ما تم تداوله مؤخرًا عن وجود دراسة سعودية حول إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 100 ألف.

وقال الغمري، في تصريح لمصراوي: "ربنا يكون في عون الشركات وعليها أن تتحمل المسؤولية كي تتخطى هذه الأزمة وربنا يعينهم عليها، والجميع في أزمة ومسؤولية كبيرة، وربنا يرفع عنا الوباء والبلاء ويكون القادم فيه خير".

ودعا إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة، وعمل حساب لمثل هذه الكوارث والتفكير في إنشاء صندوق كوارث حتى لا نقع في هذا المأزق مرة أخرى.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة: "يارب الفريضة تنفذ ولو على فرد واحد بس، أهم حاجة ما تقفش، ونتمنى نشوف الحجاج على جبل عرفات يوم عرفة".

يأتي ذلك بعدما ذكر مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 100 ألف.

وتشكل عائدات الحج والعمرة مصدرًا مهمًا للميزانية السعودية حيث تعود سنويًا بـ 12 مليار دولار.​

إلغاء موسم الحج شركات السياحة القطاع السياحي فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 47856

    عدد المصابين

  • 12730

    عدد المتعافين

  • 1766

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8202176

    عدد المصابين

  • 4274149

    عدد المتعافين

  • 443573

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تسجيل 47 ألف حالة.. الصحة تكشف أعلى 4 محافظات وأقل 5 إصابة بكورونا