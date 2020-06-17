غرفة السياحة توجه رسالة للشركات السياحة والمواطنين بعد دراسة إلغاء الحج

كتب - يوسف عفيفي:

وجه علاء الغمري عضو غرفة شركات السياحة، رسالة إلى القطاع السياحي والشركات، بشأن ما تم تداوله مؤخرًا عن وجود دراسة سعودية حول إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 100 ألف.

وقال الغمري، في تصريح لمصراوي: "ربنا يكون في عون الشركات وعليها أن تتحمل المسؤولية كي تتخطى هذه الأزمة وربنا يعينهم عليها، والجميع في أزمة ومسؤولية كبيرة، وربنا يرفع عنا الوباء والبلاء ويكون القادم فيه خير".

ودعا إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة، وعمل حساب لمثل هذه الكوارث والتفكير في إنشاء صندوق كوارث حتى لا نقع في هذا المأزق مرة أخرى.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة: "يارب الفريضة تنفذ ولو على فرد واحد بس، أهم حاجة ما تقفش، ونتمنى نشوف الحجاج على جبل عرفات يوم عرفة".

يأتي ذلك بعدما ذكر مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 100 ألف.

وتشكل عائدات الحج والعمرة مصدرًا مهمًا للميزانية السعودية حيث تعود سنويًا بـ 12 مليار دولار.​