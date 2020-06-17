بأرقام العمارات.. جدول تسليم المرحلة الجديدة من شقق "جنة" بالشيخ زايد
كتب - محمد عبدالناصر:
بدأ جهاز الشيخ زايد تسليم مرحلة جديدة من مشروع جنة للإسكان الفاخر، بالمحور المركزي بالمدينة، بواقع 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، على أن تستمر عمليات التسليم حتى 4 أغسطس المقبل.
وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.
وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣/٦/٢٠٢٠.
وأضاف المهندس مصطفى فهمي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥/٧/٢٠٢٠.
وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٠، يوم ٨/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣/٧/٢٠٢٠.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤/٨/٢٠٢٠.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
47856
عدد المصابين
-
12730
عدد المتعافين
-
1766
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8202176
عدد المصابين
-
4274149
عدد المتعافين
-
443573
عدد الوفيات
إعلان