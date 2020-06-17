مدير "خدمات الدم" يكشف تفاصيل تبرع أول متعافٍ من كورونا بالبلازما في الفيوم

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور إيهاب سراح الدين، مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل تبرع أول متعافٍ من فيروس كورونا المستجد بالبلازما في محافظة الفيوم، يوم الثلاثاء.

وقال "سراج" في تصريحات لمصراوي، إنه وفقًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم التنسيق مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لسحب بلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا، حيث تم تدشين أول جهاز لفصل بلازما المتعافين واستقبال أول مجموعة من المتبرعين.

وأوضح أن وزيرة الصحة وجهت بالتركيز على المحافظات التي تشهد أكبر نسبة إصابة بالفيروس على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن التبرع بالبلازما في اليوم يأتي كبداية للإعلان عن أول أجهزة متحركة للأقاليم لسحب بلازما المتعافين من المحافظات؛ كخطة بديلة لحين توفير عدد الأجهزة اللازمة بأكبر عدد من المراكز في أقرب وقت.

وأشار "سراج" إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لاختيار المتعافين الذين تنطبق عليهم الشروط والتواصل معهم لتحديد مواعيد لجعل عملية التبرع في المحافظة تسير بدون انقطاع.