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رئيس مصر للطيران يكشف حجم خسائر الشركة بسبب أزمة كورونا

12:33 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
رئيس مصر للطيران يكشف حجم خسائر الشركة بسبب أزمة كورونا

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

كشف الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن خسائر الشركة في آخر 3 شهور، موضحًا أنها بلغت 3 مليارات جنيه بسبب توقف الحركة وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "رشدي"، أن الشركة ملتزمة بسداد أقساط ومستحقات العاملين والتعاقدات التي تم إبرامها.

وأشار رشدي، إلى أن الشركة سددت القروض الخارجية بالكامل، وخلال الأيام القادمة تتفاوض على 3 مليارات جنيه من بنكين وذلك لتسديد قروض الشهور القادمة، مضيفًا أنه تم تأجيل دفع إيجارات الطائرات الموجودة لدينا، لـ 3 أشهر، والبعض الأخر 6 شهور لحين انتهاء الأزمة.

وقال "رشدي"، إنه تم تأجيل حركة استلام الطائرات الجديدة التي تم التعاقد عليها بالفعل، وسوف نبدأ في استلامها تباعا بداية من الشهر القادم حيث تتسلم الشركة 7 طائرات جديدة.

وأضاف رشدي سيتم دمج بعض الرحلات في حال عدم الإقبال، حسب نسبة الحجز، ولن يتم الإعلان عن ذلك الآن لأنه من السابق لأوانه وحاليا تري الشركة نسبة الاقبال علي الحجز بعد السماح للركاب بشراء التذاكر.

مصر للطيران الطيار رشدي زكريا فيروس كورونا

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