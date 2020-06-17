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عبد العال يشيد بتوفير هيئة الشراء الموحد لاحتياجات الدولة الطبية

12:23 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
عبد العال يشيد بتوفير هيئة الشراء الموحد لاحتياجات الدولة الطبية

الدكتور علي عبدالعال

كتب - مصراوي:

أشاد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التى تبذلها هيئة الشراء الموحد، في توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا .

وقال عبدالعال، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، : "هناك رجال يعملون فى صمت، وهم رجال هيئة الشراء الموحد، التي كانت فكرة عبقرية في إنشائها، وهم يبذلون جهودا كبيرة فى توفير احتياجات الدولة الطبية".

وكان الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالب بإعداد الحكومة لبرنامج وطني يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات، التي يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحي في مصر، وبالأخص بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحي متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

علي عبدالعال مجلس النواب هيئة الشراء الموحد فيروس كورونا

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