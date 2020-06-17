رئيس جهاز السادات: جاري رفع كفاءة الطرق وشبكة المياه بالحي الخامس بتكلفة ٧٥ مليون جنيه

كتب - محمد عبدالناصر:

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق العرضي، بمحور خدمات الحي الخامس لربطه بالشوارع الرئيسية بالمدينة، ومنها شارعا جمال عبد الناصر والمحور المركزى.

وأوضح رئيس الجهاز في بيان له، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الترميم قبل أعمال الطبقة السطحية وذلك لاستواء السطح والمحافظة على الميول الطولية والعرضية للطريق، للانتهاء من طبقة الأسفلت بطول ١٤كيلو مترا بالمنطقة الخامسة التى تعد من بدايات المناطق السكنية بالمدينة.

وذكر منيع، أنه تم تغيير شبكة المياه المتهالكة للمنطقة بأكملها حيث بلغت تكلفة المشروع 75مليون جنيه وتخطت نسبة الإنجاز 60٪، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.