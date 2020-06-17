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برلماني يطالب بإطلاق اسم الرئيس السيسي علي العاصمة الإدارية

12:14 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
برلماني يطالب بإطلاق اسم الرئيس السيسي علي العاصمة الإدارية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - مصراوي:

طالب النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، بإطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/2021.

وقال النائب: "الرئيس السيسي مش بيحب الشو الإعلامي وبيشتغل، علشان كده أنا بطالب بتغيير اسم العاصمة الإدارية إلى اسم السيسي".

وأكد الكوراني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية كبيرة بين جموع المصريين، لما يقوم به من دور في عمليات التنمية، ودفع عجلة الإنتاج.

السيسي العاصمة الإدارية محمد الكوراني

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