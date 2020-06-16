رئيس أكتوبر الجديدة: جاري الانتهاء من محطة رافع صرف لخدمة الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروعي محطة رافع الصرف الصحي وخط الطرد لخدمة (1783 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان، مشيراً إلى أن نسبة الانجاز بالمشروعين تجاوزت 93% من إجمالي المشروع والمتوقع دخولها الخدمة فى أكتوبر المقبل.

وأضاف النجار، في بيان له، أنه من المقرر أن تعمل المحطة بطاقة 55 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية 85 ألف م3/يوم لتصبح الطاقة الكلية للمحطة 140 ألف م3/يوم، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو ١٤٥ مليون جنيه.

وأوضح أن مشروع محطة رافع الصرف الصحي، شاملاً التوسعات المستقبلية ستخدم مناطق الـ800 فدان والإسكان الاجتماعى بالمنطقة السادسة وابنى بيتك ومشروع دجلة بالمز.

وأكد انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب تسليم الوحدات السكنية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها التزام العاملين و العملاء بارتداء الكمامات مع ضرورة قياس درجة الحرارة للمترددين على مقر الجهاز.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تعقيم مقر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بجانب تنفيذ حملات نظافة وتطهير و تعقيم للمراكز التجارية ومكاتب العمل بصفة دورية.