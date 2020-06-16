السيسي وملك البحرين يبحثان هاتفيا القضية الليبية وجهود مكافحة كورونا

كتب - محمد عبدالناصر:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسي، ملك مملكة البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي في عدة مجالات، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على الاستمرار في جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات القائمة في المنطقة علي نحو يدعم سيادة الدولة الوطنية ووحدتها وعودة مؤسساتها وحماية مقدرات الشعوب.

وأشار راضي، إلى أنه تم التباحث حول القضية الليبية في ضوء إطلاق مبادرة إعلان القاهرة بشان التسوية السياسية الشاملة، حيث أكد العاهل البحريني دعمه للمبادرة الهادفة لتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا الشقيقة، وتقويض التدخلات الأجنبية بها.

وأشار إلى أن الاتصال تناول كذلك جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.