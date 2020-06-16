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الوطنية للإعلام: صرف مقابل الأجازات الاعتيادية بالحكم الصادر في ديسمبر الماضي حتى مارس 2020

10:12 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
الوطنية للإعلام: صرف مقابل الأجازات الاعتيادية بالحكم الصادر في ديسمبر الماضي حتى مارس 2020

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب - مصراوي:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتدبير المبالغ اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها، تم توفير المبالغ اللازمة لصرف مقابل الأجازات الاعتيادية الصادرة بأحكام المحكمة من ديسمبر 2019 وحتي الخامس من مارس 2020، لصالح العاملين المحالين للمعاش.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، أن تكلفة مبالغ مقابل الأجازات تزيد على أربعة ملايين جنيه، وتم توفيرها من الموارد الذاتية للوطنية للإعلام، دون دعم أو تدخل من أي جهة.

وشددت الهيئة، على أنها لا تلتفت للشائعات لأشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية.

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام مستحقات العاملين

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