مطرانية البحيرة ترد على شائعات تدهور صحة الأنبا باخوميوس
كتب - مصراوي:
قالت مطرانية البحيرة وتوابعها، إنه الشائعات التي ترددت بخصوص تراجع صحة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها والخمس مدن الغربية، لا أساس لها من الصحة.
وأكدت المطرانية، في بيان لها، الثلاثاء، أن الأنبا باخوميوس بخير ويتواجد بمقر إيبارشيته، وأنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن صحته، وقام بعمل مداخلة تليفونية صباح اليوم مع قناة C.T.V.
وطالبت المطرانية، الجميع بعدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وترديدها دون التأكد من صحتها.
وأكدت المطرانية، أن المصدر الوحيد للأخبار والمعلومات هو المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
من جانبه، قال الأنبا باخوميوس، إنه لا صحة لما تردد حول تراجع حالته الصحية، مؤكدا أثناء مداخلته الهاتفية أن حالته الصحية بخير وأنه متواجد بمقر إيبارشيته.
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