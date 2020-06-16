بالأرقام.. وزيرة الصحة: الرجال أكثر إصابة بفيروس كورونا في مصر

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن "مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات".

وأضافت الوزيرة في بيان اليوم، أن نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات.

ولفتت إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.

وأعلنت وزيرة الصحة تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و94 حالة وفاة، اليوم الثلاثاء، ليبلغ إجمالي الإصابات 47856 إصابة، و1766 وفاة.