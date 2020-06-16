بعد تسجيل 47 ألف حالة.. الصحة تكشف أعلى 4 محافظات وأقل 5 إصابة بكورونا
كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزيرة الصحة تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و94 حالة وفاة، اليوم الثلاثاء، ليبلغ إجمالي الإصابات 47856 إصابة، و1766 وفاة.
وأشارت الوزيرة في بيان اليوم، إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).
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