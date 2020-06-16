وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم قصر البارون بمصر الجديدة

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، استعدادًا لافتتاحه الوشيك واستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

ورافق العناني، خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وتفقد وزير السياحة والآثار، الموقع العام للقصر وقاعاته المختلفة، ومنطقة البانوراما (السطح)، وكذلك اللوحات الإرشادية المعروضة بالقصر التي هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة.

وتفقد أيضا العربات والبوابات الإلكترونية للقصر ونظام التأمين الإلكتروني ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض وأعمال تجهيز شاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت، كما تعرض الشاشات أيضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر.

وتفقد "العناني"، أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، بالإضافة إلى السيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات و ثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

وعلى هامش الزيارة تفقد الوزير، منطقة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الاثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحي بالفترة الزمنية للقصر.

وتأكد الوزير من خلال الجولة التفقدية أن منطقة الخدمات السياحية يتم فيها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.

وحرصت سفيرة دولة بلجيكا بالقاهرة السفيرة سيبيل دي كارتييه، على الانضمام إلى الجولة وزيارة القصر وذلك لتعلقها به على المستوى الشخصي والرسمي حيث أن البارون إمبان بلجيكي الأصل.

وأعربت سفيرة بلجيكا، عن سعادتها بأعمال مشروع ترميم وتطوير القصر وتمنت أن يتم افتتاح القصر قبل انتهاء مدة منصبها كسفيرة لبلادها في القاهرة في منتصف شهر يوليو.

يذكر أن القصر يتضمن معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.