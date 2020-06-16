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الصحة: 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و94 وفاة

09:00 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
الصحة: 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و94 وفاة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 1567إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و94 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم، إنه بذلك بلغ إجمالي الإصابات 47856 إصابة، و1766 وفاة.

وأشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.

هالة زايد وزارة الصحة فيروس كورونا

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كورونا فى مصر

  • 47856

    عدد المصابين

  • 12730

    عدد المتعافين

  • 1766

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8202176

    عدد المصابين

  • 4274149

    عدد المتعافين

  • 443573

    عدد الوفيات

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