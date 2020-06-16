الصحة بعد قرار "FDA": لم نسحب "هيدروكسي كلوروكين" من بروتوكول علاج كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، لمصراوي، إن اللجنة لم تسحب عقار "هيدروكسي كلوروكين" من بروتوكول علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" سحبت اليوم، الاستخدام الطارئ لدواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا كعلاج لفيروس كورونا.

وقالت الهيئة إن الدراسات السريرية أشارت إلى أن "هيدروكسي كلوروكين" لم يكن فعالاً في معالجة الفيروس، كما فشل في وقاية الأشخاص المعرضين للإصابة من الوباء.

وطالما دافعت اللجنة العلمية في مصر عن العقار، مؤكدة أنه حقق نتائج إيجابية في علاج المرضى المصابين بكورونا.

وأوضحت العسال في وقت سابق، أن العقار حقق نتائج جيدة في الحالات البسيطة والمتوسطة ولم تظهر منه أي آثار جانبية أو مضاعفات على المرضى.

ومطلع هذا الشهر، توقفت تجارب استخدام هيدروكسي كلوروكين حول العالم مؤقتا، حين نشرت دراسة في مجلة "ذي لانسيت" تزعم أن الدواء زاد عدد الوفيات ومشاكل القلب لدى بعض المرضى. ودفعت النتائج منظمة الصحة العالمية وجهات أخرى إلى إيقاف تجاربهم بسبب مخاوف بشأن السلامة.

إلا أن "ذي لانست" تراجعت عقب ذلك عن الدراسة حين تبيّن أن بها أوجه قصور خطيرة، كما واصلت منظمة الصحة العالمية تجاربها.