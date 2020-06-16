أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

رئيس مجلس النواب: دراسة لرفع رواتب الأطباء

07:02 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
رئيس مجلس النواب: دراسة لرفع رواتب الأطباء

الدكتور على عبد العال

كتب - مصراوي:

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء، مُضيفا: "دول عديدة أغرت الكثير من الأطباء للهجرة لها لأسباب مالية".

وتابع: "كانت خطوة موفقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع بدل العدوى للأطباء، وهناك دراسة لرفع مرتبات الأطباء".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، تعليقا على استعراض الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعض الإحصائيات المُتعلقة باستقالات الأطباء المصريين وهجرتهم للخارج،

وطالب العماري، بإعداد الحكومة لبرنامج وطنى يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحي في مصر، وبالأخص بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في نجاح أي نظام صحي متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

اقرأ أيضا:

معيط: مشروع قانون لتحسين الوضع المالي للأطباء أمام النواب.. غدا

على عبد العال رواتب الأطباء جائحة فيروس كورونا مجلس النواب

الخبر التالى:

نقابة أطباء الأسنان تعلن أول حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8118671

    عدد المصابين

  • 4216319

    عدد المتعافين

  • 439198

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من الصحة العالمية على أنباء وجود سلالتين لكورونا في مصر