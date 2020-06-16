رئيس مجلس النواب: دراسة لرفع رواتب الأطباء

كتب - مصراوي:

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء، مُضيفا: "دول عديدة أغرت الكثير من الأطباء للهجرة لها لأسباب مالية".

وتابع: "كانت خطوة موفقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع بدل العدوى للأطباء، وهناك دراسة لرفع مرتبات الأطباء".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، تعليقا على استعراض الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعض الإحصائيات المُتعلقة باستقالات الأطباء المصريين وهجرتهم للخارج،

وطالب العماري، بإعداد الحكومة لبرنامج وطنى يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحي في مصر، وبالأخص بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في نجاح أي نظام صحي متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

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