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معيط: مشروع قانون لتحسين الوضع المالي للأطباء أمام النواب.. غدا

06:34 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
معيط: مشروع قانون لتحسين الوضع المالي للأطباء أمام النواب.. غدا

محمد معيط

كتب - مصراوي:

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة ستقدم غدا مشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

وأوضح معيط، أن الموازنة تتضمن 100 مليار جنيه لتحسين المعاشات والمرتبات، لافتا إلى اهتمام الحكومة بدعم الطبقة المتوسطة من خلال نسبة العلاوة المقررة للمخاطبين وغير المخاطبين.

وتابع معيط :"تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله في عام واحد، لكن تم التعامل معه في الموازنة الجديدة"، مضيفا :"كل فرصة لدعم الطبقة المتوسطة والمهن الطبية لا نتردد فيها.هذه الطبقة تمثل حماية للمجتمع المصري.

محمد معيط وزير المالية تحسين الوضع المالي للأطباء

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