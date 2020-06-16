وزيرة التخطيط: الحكومة تتوسع في الاستثمار لتأثيره على جودة حياة المواطنين

كتب - مصراوي:

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة دعمت عدة مرتكزات خلال الخطة الجديدة، منها تعزيز الاستثمارات العامة رغم اتجاه العالم أجمع إلي سياسيات انكماشية، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرة إلى أنه تم ضح نحو 6 تريليون جنية استثمارات عامة خلال السنوات الماضية مما أدي إلي تحسن مؤشرات مصر.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي عقدت الثلاثاء، أن الحكومة تتجه لسياسية توسعية في الاستثمار العام، لاسيما وأنه ينعكس على جودة الحياة للمواطنين، والتي تتوزع على القطاعات المختلفة، ومنها قطاع الاتصالات، وحجم ما تم ضخه فيها يتعدى 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات، خاصة أنه يستوعب العمالة وذلك بنسبه 77%.

وتابعت هالة السعيد: دعم الحكومة قطاع الصناعة من خلال دفع الاستثمارات فيها، وإدراكها أهمية القطاعات الإنتاجية، وأن الأرجل القوية هي "الزراعة" و"الصناعه"، وذلك بواقع 5 مليار جنية دعما للمجمعات الصناعية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى زيادة استثمارات الصحة بأكثر 21 مليار جنيه، لتتعدي 72% عن السنوات السابقة، وكذلك قطاع الحماية الاجتماعية، بتوجيه استثمارات للقري الأكثر احتياجا بواقع 8 مليار جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل.

ونوهت هالة السعيد، إلى الحرص على التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات من خلال معادلة تمويليه تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60% من الاستثمارات المحلية للمحافظات الأقل دخلا والحدودية.