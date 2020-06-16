عبد العال يحذف "حكومة شحاتة" من مضبطة البرلمان

كتب - مصراوي:

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذف وصف الحكومة بـ"حكومة شحاتة" من مضبطة البرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/2021.

وأشار علي عبد العال، إلى أن الحكومة وطنية وتقوم بدور كبير، مبررا اللجوء إلى القروض بأن كل دول العالم تلجأ إلى القروض.

ووجه علي عبد العال، كلامه للنائب محمد عبد الغني، قائلا: أقدر وطنيتك إلا أن كلمة شحاتة تحذف من المضبطة".

وشن النائب محمد عبد الغني، هجوما حادا على الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض من الخارج، مما تسبب في زيادة كبيرة للدين العام الخارجي والداخلي.

ووصف الحكومة بأنها حكومة "شحاتة أو جباية"، منتقدا التوسع في الاقتراض من الخارج وفي نفس الوقت تحميل المواطن أعباء كثير في ظل زيادة الضرائب ورفع الأسعار.a