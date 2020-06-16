برلماني يطالب بانتخاب السيسي رئيسًا لمصر مدى الحياة

كتب- مصراوي:

طالب بدوي عبداللطيف، عضو مجلس النواب، الشعب المصري، بأن يتم انتخاب عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر مدى الحياة.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس السيسي قام بدور كبير منذ توليه مسئولية الحكومة، ونجحت مصر في تحقيق تقدم ملحوظ.

وأشاد النائب، بالدور الذي يقوم به جيش مصر العظيم، مما وضعه من أفضل 10 جيوش على مستوى العالم، فضلا عن الدور الذي تقوم به الشرطة المدنية.