"السلع التموينية" تعلن مناقصة توريد زيت خام لصالح "القابضة للصناعات الغذائية"

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، عن مناقصة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي، بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ١٠ إلى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم- أن جلسة فض المظاريف يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو، مشيرة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.