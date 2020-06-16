"السلع التموينية" تعلن مناقصة توريد زيت خام لصالح "القابضة للصناعات الغذائية"
كتب- محمد سامي:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، عن مناقصة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي، بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ١٠ إلى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠.
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم- أن جلسة فض المظاريف يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو، مشيرة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
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