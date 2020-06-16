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"السلع التموينية" تعلن مناقصة توريد زيت خام لصالح "القابضة للصناعات الغذائية"

05:28 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
"السلع التموينية" تعلن مناقصة توريد زيت خام لصالح "القابضة للصناعات الغذائية"

وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، عن مناقصة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي، بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ١٠ إلى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم- أن جلسة فض المظاريف يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو، مشيرة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وزارة التموين زيت خام القابضة للصناعات الغذائية الهيئة العامة للسلع التموينية

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