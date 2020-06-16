لدحض مروِّجي الشائعات بالخارج.. أبو العينين يطالب الحكومة بإعداد خطة مواجهة إعلامية

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إنه يطالب الحكومة بإعداد خطة مواجهة إعلامية لبناء صورة حقيقة لما يحدث في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، وخطة التنمية لنفس العام.

وقال أبو العينين: أرى مصر في ما تقدمه للعالم نتحدث فيه للداخل فقط، بينما مروجو الشائعات يستغلون المنصات؛ لبث الأكاذيب ضد مصر لتشويه صورتها.

ووجه البرلماني التحية إلى لجنة الخطة والموازنة على تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وكذلك الحكومة على دورها في إعداد هذه الموازنة في ظل الأزمة الراهنة تزامنًا مع تداعيات فيروس كورونا.

وأشار النائب إلى أن الحكومة تتحدى كل الصعاب وتصر على التنمية، لتوصيل رسالة إلى العالم أننا قادرون، لا سيما أن مصر في الوقت الذي تحارب فيه الإرهاب والميليشيات التي تسعى لتهديد الأمن القومي، ماضية قدمًا في بناء اقتصادها لتحقيق التنمية.

وتابع أبو العينين: نحن نتحدى وواقفون وصامدون، معقبًا: أحيي الحكومة على ما أنجزت؛ ما وضع مصر في مكانة مرموقة أمام العالم.

وأكد البرلماني أن التحديات والطموحات كبيرة، لذلك على الحكومة العمل على زيادة معدلات الاستثمار، والتخطيط الجيد لمخاطبة السوق الاستثمارية العالمية.

واستطرد أبو العينين: يجب أن يرتكز خطابنا للعالم على أننا مستعدون وجاهزون ببيئة استثمارية مؤهلة، مشددًا على ضرورة إعداد سوق تنافسية والعمل على زيادة الإنتاجية التي يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الاستثمار.

ودعا أبو العينين الحكومة إلى ضرورة تقديم برنامج طموح يتحدث عن كيفية العمل على زيادة الإنتاجية، مطالبًا أيضًا بضرورة العمل على تقليل الفاقد والهالك.

وقال البرلماني: نجحنا وانتهينا من البنية الأساسية، وعلينا العمل على البنية الفوقية؛ من أجل النهوض بالمواطن المصري.