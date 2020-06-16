خطر جدًّا ومش كويس.. رئيس البرلمان يطالب النواب بضرورة ارتداء الكمامات

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن عددًا من النواب غير ملتزمين بارتداء الكمامة، مؤكدًا على أعضاء البرلمان ضرورة الالتزام بارتدائها.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: كده خطر جدًّا ومش كويس، متابعًا: "رجائي الخاص، إن لم يكن خطرًا عليك فهو خطر على مَن حولكم".

وشدد رئيس البرلمان، في بداية الجلسة، على النواب بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على الصحة العامة للجميع، في ضوء خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.