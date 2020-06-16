الحصري: موازنة الزراعة والري جاءت على خلاف التوقعات بالفترة الماضية

كتب- مصراوي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن موازنة قطاعي الزراعة والري بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، جاءت على خلاف التوقعات بالفترة الماضية؛ حيث شهدت زيادة عن الموازنات السابقة.

وأضاف الحصري، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد: رأينا الفلاح يقدم جهودًا كبيرة في الوقت الحالي، كما رأينا التطور في قطاع الصادرات الزراعية وتوفير الاحتياجات بالأسواق في هذه الأيام التي يمر بها العالم بظروف صعبة، نظرًا لعدم توافر بعض المنتجات في بعض أسواق الدول.

ووجه الحصري الشكر إلى الحكومة لزيادة الاعتمادات المخصصة في الخطة الاستثمارية لقطاع الزراعة بقيمة زيادة نحو ٥٨٦ مليون جنيه، وكذلك زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الري بزيادة نحو ٣٣٨ مليون جنيه.

وأوصى رئيس لجنة الزراعة باستكمال بعض المشروعات القومية بقطاع الزراعة، في الموازنة الجديدة، وذلك بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل تنفيذ مشروع التحول الرقمي بنحو ١٠٠ مليون جنيه؛ لتقديم الخدمات الزراعية إلكترونيًّا.

وأوصى الحصري أيضًا بزيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية؛ لدعم مشروعي التحسن الوراثي والتلقيح الصناعي كمرحلة أولى، وزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية إلى نحو ٣٠٠ مليون جنيه.

وحول قطاع الري، أشار رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب إلى أنه تبين للجنة ضرورة تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام بمبلغ ١٣٣ مليون جنيه؛ لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، بالإضافة إلى تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمبلغ ٦٢٨ مليون جنيه قروض أجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع، وتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بمبلغ ١.٠٩ مليارات جنيه بمشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، مشيرًا إلى أن إجمالي المطالبات لقطاع الري تبلغ نحو مليار و٨٥٦ مليون جنيه.

واختتم الحصري كلمته بتوجيه الشكر إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على سعة صدره وحكمته في إدارة المجلس، وكذلك توجيه الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة على جهودها في مناقشة الموازنة العامة.

ومن جانبه، داعب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، هشام الحصرى، قائلًا: "مش ماشية عليك رئيس لجنة الزراعة اللي يشوفك كده مايقولش إنك رئيس لجنة الزراعة".