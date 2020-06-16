وصفها بـ"موازنة حرب".. سليمان وهدان يطالب بزيادة مخصصات الصحة والبحث العلمي

أعلن النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ممثلًا عن حزب الوفد وكل أعضاء الحزب، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري.

وقال "وهدان": "باسمي وباسم حزب الوفد نفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري واتخاذ كافة التدابير اللازمة في أزمة سد النهضة والأزمة الليبية".

وأضاف "وهدان"، خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، اليوم الثلاثاء، أن حزب الوفد يوافق على هذه الموازنة، مشددًا بأن هذه الموازنة هي موازنة حرب.

وطالب وكيل النواب، ببعض الملاحظات في الموازنة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بمشروعات التنمية الزراعية والثروة السمكية الحماية الاجتماعية وزيادة موازنة الصحة وزيادة البحث العلمي ودعم قطاع السياحة، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمار والتعليم عن بعد، وإعادة العمالة غير المنتظمة والاقتصاد غير الرسمي والتوسع في محطات الصرف الصحي.

يذكر أن البرلمان بدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة 2020 و2021 والتقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/ 2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/ 2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2020/ 2021.