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استعدادًا لتشغيل الرحلات.. القابضة للمطارات: 20 مليون جنيه تكلفة الكاميرات حرارية

04:20 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
استعدادًا لتشغيل الرحلات.. القابضة للمطارات: 20 مليون جنيه تكلفة الكاميرات حرارية

المهندس محمد سعيد محروس

كتب- محمد عبيد:

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تركيب كاميرات حرارية بجميع المطارات، استعدادًا لتشغيل الرحلات مطلع يوليو القادم بعد توقف دام 3 أشهر منذ أزمة كورونا.

وأوضح "محروس"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الطيران، أن تكلفة الكاميرات الحرارية بكافة المطارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، يكون نصيب مطار القاهرة منها نحو 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة توريد للكاميرات الحرارية في جدول زمني قياسي بالتزامن مع تجهيزات التشغيل حتى نهاية الشهر الحالي، موضحًا أن المرحلة الأولى لتركيب الكاميرات، سيتم في مطارات (القاهرة، وشرم الشيخ، والغردقة وأسيوط وبرج العرب ومرسى علم).

وكان وزير الطيران، أعلن أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادًا للسفر مطلع يوليو.

محمد سعيد محروس القابضة للمطارات الكاميرات حرارية تركيب كاميرات حرارية

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