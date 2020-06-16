أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أول تعليق من الصحة العالمية على أنباء وجود سلالتين لكورونا في مصر

04:00 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
أول تعليق من الصحة العالمية على أنباء وجود سلالتين لكورونا في مصر

الدكتور جون جبور

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنه لا توجد بيانات تظهر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، يتغيّر بشكل كبير سواء في طريقة انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.

وأضاف "جبور"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع شبكة العلماء التابعة لها تواصل تتبع التسلسل الجيني للفيروس المسبب ‏لكوفيد-19 في البلدان في جميع أنحاء العالم لرصد الطفرات الجينية.

كانت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، كشفت لمصراوي، عن وجود سلالتين من الفيروس في مصر، تم تحديدهما عن طريق الاختبارات التي تُجرى للمرضى للتأكد من إصابتهم بالعدوى.

وعاد ممثل منظمة الصحة العالمية للقول إن العلماء لاحظوا حدوث "تغيرات طبيعية متوقعة" في الفيروس، والتي لا تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال أو أكثر شدة، إذ يعتبر الفيروس في الوقت الحاضر مستقر نسبياً ولكن بمرور الوقت قد يحدث تغيرات من الممكن أن تغير خصائص الفيروس.

اقرأ أيضًا:

نائب رئيس اللجنة العلمية: سلالتان لـ"كورونا" في مصر.. واستمرار زيادة الإصابات مقلق (حوار)

الدكتور جون جبور منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19

الخبر التالى:

السيسي يوجه بتطوير العمل في الهيئات القضائية وإحكام إجراءات الوقاية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8118671

    عدد المصابين

  • 4216319

    عدد المتعافين

  • 439198

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من الصحة العالمية على أنباء وجود سلالتين لكورونا في مصر