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ابتعدوا عن مقاعد الوزراء.. رئيس البرلمان يطالب النواب بالتباعد الاجتماعي داخل القاعة

02:45 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
ابتعدوا عن مقاعد الوزراء.. رئيس البرلمان يطالب النواب بالتباعد الاجتماعي داخل القاعة

الدكتور علي عبد العال

كتب- مصراوي:

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل القاعة؛ حرصًا على صحة الجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020- 2021.

ودعا عبد العال النواب إلى الابتعاد عن المقاعد المخصصة للوزراء المشاركين في الجلسة العامة، مشددًا على الجميع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

على جانب آخر، وجه الدكتور علي عبد العال، المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون مجلس النواب، بضرورة توفير الأدوية لمحافظة أسوان التي تعاني نقصًا شديدًا.

بينما رد المستشار علاء فؤاد، بالتأكيد أنه سيتواصل مع المسؤولين؛ من أجل إنهاء الأزمة.

وأثار النائب شرعي صالح، نائب أسوان في جلسة أمس، أزمة أهالي أسوان وعدم توافر الدواء اللازم لعلاج حالات المصابين بفيروس كورونا.

علي عبد العال مقاعد الوزراء التباعد الاجتماعي مجلس النواب

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