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"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن الهامى عجينة

02:29 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن الهامى عجينة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:
رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفي شربين العام.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، على لسان وكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوي كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض سواء أطباء أو ممرضين، وأن كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدرون دورهم.

من جانبه أكد النائب الهامى عجينة عضو مجلس النواب على احترامه للأطباء والجيش الأبيض، مشددًا على أهمية مساعدتهم لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلد.

وقال عجينة، إنه من حق أي جهة أن تطلب التحقيق معه مضيفًا: "لم أذهب للتفتيش على المستشفى وإنما ذهبت لمساعدة مريض استغاث بي"، مضيفًا أن الأطباء اتهموني بأني ارغب في التفتيش عليهم، في حين أنني طالبت معالجة الأخطاء، فتعاملوا معي بمنطق أن الهجوم خير وسيلة للدفاع.

وكانت اللجنة التشريعية شهدت جدل حول السماع لأقواله، وقال نواب أنه ذهب لخدمة أهالي دائرته محذرين من أن معاقبة النائب قد تؤدي لتجاهل مطالب النواب التي ينادوا بها لخدمة أهالي دوائرهم
.
وكانت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، أصدرت بيانًا حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.

مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الهامى عجينة

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