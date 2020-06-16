شاشات عرض ومجهز لذوي الإعاقة.. 8 مواصفات لقطار المترو الجديد

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ضمن صفقة الـ٣٢ قطارًا الكورية.. وصول أول قطار مكيف إلى الخط الثالث

كتب- أسامة علي:

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن مواصفات القطار الجديد، الذي سينضم إلى الخط الثالث بمترو الأنفاق.

وأعلن وزير النقل، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول قطار مترو أنفاق جديد، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات.

ووقعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو و640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة، بما يعادل 6361 مليون جنيه ويتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بامتيازات فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة.

ويتميز القطار الجديد بمواصفات عديدة، منها:

- يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة.

- مزود بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

-مزود بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة.

- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

- تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل.

- تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

وأكد وزير النقل، أن كل هذه المميزات ستمثل نقلة مميزة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.