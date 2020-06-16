تعافي 9 حالات من "بنها التعليمي".. وجراحة عاجلة لإنقاذ مصابة بكورونا في شبين الكوم

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، قيام الفرق الطبية بمستشفيات الهيئة بالعديد من التدخلات الجراحية العاجلة لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، إن أبطال الطواقم الطبية من أبناء مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) يسطرون يوميا أروع ملاحم التضحية والتفانى في العمل ويقوموا بكافة التدخلات الجراحية اللازمة لمصابي فيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات الهيئة وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

ولفتت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، إلى تعافي وخروج 9 حالات من المستشفى من مصابي فيروس كورونا المستجد وتوجهوا إلى منازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافي، وتقدم المستشفى كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابي كورونا بمحافظة القليوبية بالإضافة إلى جلسات الغسيل الكلوى حيث تم تنفيذ أكثر من 20 جلسة غسيل كلوى من بداية انضمام المستشفى لمستشفيات الفرز والعزل حتى الآن وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وأشار الدكتور محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، إلى أن إحدى المريضات المحتجزة بالمستشفى كحالة كورونا إيجابية بدأت تعاني من قصور حاد بالدورة الدموية للطرف السفلي الايسر إثر جلطة بالشريان الفخذي تستدعى التدخل الجراحى العاجل لأن أي تأخر يهدد ببتر القدم مما كان سيؤثر على حياة المريضة حيث إنها تعمل بائعة وتحصل على قوتها هي وأسرتها يوم بيوم، وقام بإجراء الجراحة فريق طبى متميز من كوادر المستشفى.

وقال الدكتور محمد شيخون مدير مستشفى سوهاج التعليمي إن التدخل الجراحي تم استجابة لاستغاثة مريض مصاب بكورونا زوج إحدى مشرفات التمريض ويشكو من فقدان للرؤية بالعين اليمنى وبعد الفحص تبين أنه يعاني من انفصال شبكي كامل مع ثقب بماقولة العين اليمني ولما كانت تلك الحالة من حالات الطوارئ التي لا تحتمل التأجيل تم عمل قرار طوارئ وتحضير المريض بالفحوصات المختلفة اللازمة للعملية وتم عمل عملية إزالة الجسم الزجاجي وإصلاح الانفصال الشبكي وماقولة العين مع ليزر داخلي وحقن زيت سيليكون بقسم الرمد بالمستشفى تحت مخدر موضعي وقد استغرقت العملية والتجهيز طبقا لسياسات مكافحة العدوى أكثر من أربع ساعات وتمت العملية بنجاح.

وأضاف أن المستشفى شهدت ثاني حالة ولاده قيصرية لمريضة إيجابية بكورونا بعد يوم من تحويلها إلى المستشفى وحان موعد ولادتها وتم حجزها لمدة ٢٤ ساعة تحت المتابعة وعمل التحاليل اللازمة قبل إجراء العملية وتمت بنجاح وقام بإجراء هذه العملية فريق طبى متميز من ابناء المستشفى.

وذكر الدكتور أسامة البلكي، أن مستشفى دمنهور التعليمي شهدت اليوم أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد حيث تم التعامل مع الحالة بمنتهى الحرص الشديد وتم اتباع كافة بروتوكولات مكافحة العدوى والوقاية للحفاظ على حياة المريضة وكذا الطاقم الطبى القائم بالعملية والذين يعدوا من أكفاء الأطباء بالمستشفى.