أزمة في لجنة الشؤون العربية بالبرلمان.. وفض الجلسة بسبب طلب طرد سفير ليبيا

كتب- مصراوي:

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى البرلمان، إن حكومة فايز السراج فقدت شرعيتها، ويجب اعتماد سفير الحكومة الشرعية التي يترأسها عبد الله الثني، وأن يعتمد من وزارة الخارجية الليبية ووزيرها د.عبد الهادي الحويج.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، حول أسباب استمرار اعتماد الخارجية المصرية لسفير حكومة السراج رغم مخالفة ذلك اتفاق الصخيرات الذي تم إسقاطه والذي ينص على ضرورة موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق.

وبعد أن فنّد بكري الأسباب القانونية التي توجب على مصر طرد سفير السراج، ما تسبب في أزمة داخل المجلس؛ حيث رفض مندوب وزارة الخارجية الرد على طلب الإحاطة؛ ما دعا أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية، إلى رفع الجلسة، ولا تعقد إلا بحضور وزير الخارجية.