بطرق صحية وآمنة.. "الغرف السياحية": جاهزون لاستقبال السائحين أول يوليو

كتب- يوسف عفيفي:

قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي أنهى استعداداته لعودة السياحة الدولية بدءا من أول يوليو المقبل.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن تلك الخطوة من الحكومة مهمة للغاية تمهيدًا لبث الروح من جديد في صناعة الأمل بعد فترة من التوقف الإجباري بسبب انتشار فيروس كورونا عالميًا.

وأكد "الوصيف"، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن قرار عودة السياحة الدولية لم يأت مصادفة أو عشوائيا إنما تم التجهيز له بأسلوب علمي مدروس وجهد كبير من خلال التعاون الوثيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد وغرف السياحية الخمس.

وأشار رئيس اتحاد الغرف، إلى أن اللجان المشكلة من الجانبين واصلت العمل علي مدار الأسابيع القليلة الماضية لوضع الاشتراطات الصحية والفنية والسياحية التي تضمن سلامة العاملين بالمشروعات السياحية المختلفة وضيوفنا من السائحين، كما تابعت تطبيقها بحزم وجعلتها شرطا أساسيا لعمل المنتجعات والفنادق في استقبال السائحين المصريين والأجانب.

وتابع: "يتم متابعة وتقييم تطبيق تلك الاشتراطات خلال فتح الفنادق بإجازة العيد وما بعدها لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات".

واكد الوصيف أن اتحاد الغرف سوف يقوم الأيام المقبلة وحتى موعد عودة السياحة الدولية بالتواصل والتنسيق المكثف مع جميع الأنشطة والمشروعات السياحية من فنادق وشركات ونقل سياحي وغوص ومنشآت ومحال للتأكد من جاهزيتها جميعا لاستقبال السائحين وتوفير سبل سلامة السائحين والعاملين بتلك المشروعات ورفع كفاءتها.

وأعرب عن سعادته بالإشادات الدولية العديدة بالإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها مصر لضمان سلامة السائحين، مؤكدًا أن تلك الإشادات سيكون لها دور كبير في الإسراع بعودة الحركة السياحية .

وأضاف أن الاتحاد سوف يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتجهيز باقي المدن والمحافظات السياحية لاستقبال السائحين طبقا لرؤية الحكومة وتطورات الموقف محليا ودوليا فيما يخص انتشار الفيروس.

وأشار الوصيف إلى أن الدولة قدمت تسهيلات عديدة للقطاع لمساندته في الاستعداد لعودة السياحة، بالإضافة إلى تيسيرات عديدة قدمتها للسائحين وشركات السياحة والطيران لتشجيعهم على الإسراع بعودة رحلاتهم من جديد الى المدن السياحية المصرية.