مطار القاهرة يستقبل 54 رحلة على مدار الـ24 ساعة

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الثلاثاء، 54 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل 7477 راكبًا مصريًا، وتغادر 55 رحلة جوية لتسفير حوالي 1192 راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات، وعمان.

واشارت المصادر إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".

واضافت المصادر، أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى رحلات طائرات الشحن الجوى والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.