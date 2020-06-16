اليوم.. 4 رحلات استثنائية لإعادة 822 مصرياً من العالقين في قطر

كتب - محمد عبيد

تسير وزارة الطيران المدنى اليوم الثلاثاء، 4 رحلات إستثنائية لإجلاء 822 من العالقين المصريين بقطر عن طريق سلطة عمان، وذلك ضمن الجسر الجوى المخصص لإعادة 3 آلاف مصري من المتواجدين هناك.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن شركة مصر للطيران ستسير رحلة في حين تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران 3 رحلات، لعودة العالقين المصريين فى قطر وذلك بالتنسق مع سلطنة عمان، وتقوم شركة طيران عمانية بنقل العالقين إلى مسقط ثم تقوم الطائرات المصرية بإعادتهم من مسقط للقاهرة ومن المنتظر أن تصل أولى تلك الرحلات ظهر اليوم وعلى متنها 174 عالقا .

ومن المقرر أن يخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، ويتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ ‪19 مارس‬ الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​