حدث ليلاً: فك شفرة كورونا وإصابة طبيب رجاء الجداوي و"مرتضى منصور" يرفض استكمال الدوري

شهدت ليلة أمس الاثنين، وحتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

لمنع حدوث موجة ثانية.. الصين تغلق جزء من عاصمتها بعد 40 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعادت فيه العاصمة بكين فرض تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشي جديدة.

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بعد الإعلان عن خلو البلاد من كورونا.. نيوزيلندا تسجل حالتي إصابة جديدتين

أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

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للمرة الـ١٢.. ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى عزل كورونا في الأقصر

شهد مستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، فجر اليوم الثلاثاء، حالة ولادة جديدة بعملية قيصرية لسيدة مصابة بالفيروس.

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إصابة المذيع باسم كميل بفيروس كورونا

كشف باسم كميل، مذيع برنامج "فول 92.1"، عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

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العراق.. مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بتفجير في الكحلاء

أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية بأن امراة قتلت وأصيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بتفجير في قضاء الكحلاء.

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إصابة 4 موظفين بالرئاسة الكينية بكورونا.. والرئيس وأسرته "آمنون"

أعلنت الرئاسة الكينية أن أربعة موظفين يعملون في مكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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دراسة: 1.7 مليار شخص في العالم عرضة لأعراض حادة لكورونا

ذكرت مجلة طبية بريطانية أن نحو 1.7 مليار شخص يعانون من حالة صحية كامنة واحدة على الأقل مما قد يزيد خطر تعرضهم للإصابة بأعراض حادة لمرض كوفيد – 19 في حالة انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.

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"خدوا بالكم من نفسكم".. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا

أعلن الدكتور محمد خالد مدير الرعاية المركزة بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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تحطم مقاتلة أمريكية ومقتل طيارها في بحر الشمال.. والسبب غامض

أعلن الجيش الأمريكي مقتل الطيار الذي كان على متن المقاتلة التي تحطمت في بحر الشمال خلال "مهمة تدريب روتينية".

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"غير فعال".. "الدواء" الأمريكية تلغي استخدام كلوروكين لعلاج كورونا

ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين، للعلاج من فيروس كورونا الجديد.

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مرتضى منصور يرفض استكمال الدوري: "تدخل حكومي"

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استئناف قرار استئناف بطولة الدوري المصري مشدداً على أنه لن يلعب في ظل هذه الأجواء.

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الجيش الأمريكي: اختيار لقاح واعد ضد كورونا لتجربته على البشر

أعلن "معهد والتر ريد العسكري للبحوث" في الولايات المتحدة عن اختيار لقاح مرشح واعد من بين 24 نموذجا أوليا، لتجربته على البشر.

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ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي بشأن إصلاح الشرطة وسط الاحتجاجات

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع أمر تنفيذي بشأن إصلاح الشرطة، اليوم الثلاثاء، رغم أن الأمر يظل غامضا فيما يتعلق بنطاق التدابير التي يعتزم تطبيقها، وذلك وسط مظاهرات تهز البلاد احتجاجا على وحشية وعنصرية الشرطة.

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داليا البحيري: طردت عائلتي من البيت بعد إصابة زوجي بكورونا

أعلنت الفنانة داليا البحيري، عن إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد، وإثبات المسحة التي أجريت له حمله للفيروس، رغم أن التحاليل المبدئية أثبتت عكس ذلك، مشيرة إلى أنها وباقي الأسرة والعاملين بالمنزل خضعوا للمسحة وجاءت سلبية.

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الجنايني يكشف.. الموعد المحتمل لعودة منافسات الدوري والكأس

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن المسابقات الكروية في مصر ستعود للنشاط من جديد وفقًا لما حددته الدولة المصرية.

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مستشار الرئيس للصحة: العالم توصل لفك شفرة كورونا.. والتطعيم سيكون متاحًا في سبتمبر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه يجب التفريق بين الدواء واللقاح، الأول يعالج مرض، اللقاح يعطي نوعا من التطعيم ومقاومة ضد المرض، موضحاً أن العالم توصل لفك الشفرة الجينية لفيروس كورونا.

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"التعليم": مد فترة تقديم اعتذارات العمل بامتحانات الثانوية العامة حتى السادسة مساءً

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء لجان السير ورؤساء كنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، عبر فيديو كونفرانس، للوقوف على آخر استعدادات امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، من منطلق حرص الوزارة على تحقيق امتحانات آمنة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

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مصر توقع مذكرة مع اليابان لتوفير جرعات مجانية من أفيجان لعلاج مرضى كورونا

وقعت السفارة المصرية في طوكيو على مذكرة دبلوماسية تتضمن قيام الحكومة اليابانية بتوفير جرعات مجانية من عقار افيجان "Avigan" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد لمصر، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

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طبيب صيني يحذر: سلالة كورونا المكتشفة في بكين أشد عدوى من التي ظهرت بووهان

قال بروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان الصينية، إن فيروس كورونا الذي يضرب العاصمة بكين حاليا، أشد عدوى من المكتشفة في مدينة ووهان التي ظهر بها لأول مرة.

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الصحة: 22 ألف مريض كورونا بالمستشفيات و8 آلاف معزولين منزليًا

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشئون الرعاية العاجلة، إن هناك 22 ألف مريض كورونا في المستشفيات بمختلف محافظات مصر. وحوالي 8 آلاف تم عزلهم منزليا، وهناك 19 ألف شخص يتردد على مستشفيات وزارة الصحة سواء اشتباه بكورونا أو مرضى عاديين.

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اتحاد الكرة يرد على رفض بعض الأندية استئناف الدوري

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن قرار استئناف النشاط الكروي هو قرار الدولة، مؤكدا أنه سيتناقش مع الأندية المعترضة على قرار مسابقة عودة الدوري المصري الممتاز.

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استشاري بالصحة العالمية: بوابات التعقيم لا فائدة لها ومن الوارد ظهور فيروس جديد

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن فرص انتقال فيروس كورونا المستجد من الشخص المصاب الذي تظهر عليه أعراض أعلى بكثير من الشخص الذي لا تظهر عليه الأعراض.

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