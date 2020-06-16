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البرلمان يقر اختصاصات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

07:30 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
البرلمان يقر اختصاصات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

الدكتور علي عبدالعال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الاثنين، على اختصاصات مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وتنص المادة (7)، على أنه يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وتنص المادة (8) على أنه يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.​

مجلس النواب مجلس الشيوخ علي عبدالعال

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