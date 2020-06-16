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لمنع حدوث موجة ثانية.. الصين تغلق جزء من عاصمتها بعد 40 إصابة جديدة بكورونا

05:36 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
لمنع حدوث موجة ثانية.. الصين تغلق جزء من عاصمتها بعد 40 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

بكين - (د ب أ)

سجلت الصين 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعادت فيه العاصمة بكين فرض تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشي جديدة.

وذكرت السلطات الصحية أن 27 حالة من الحالات الجديدة تأكدت في بكين.

وتكثفت جهود منع حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس منذ أن تم تعقب سلسلة من الإصابات في سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فنجتاى ببكين يوم السبت.

وتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال في المنطقة المجاورة للسوق مباشرة وأوصت لجنة التعليم في المدينة الطلاب بشدة في جميع أنحاء بكين بالدراسة في المنزل كإجراء وقائي.

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