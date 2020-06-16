اليوم.. "باليه أوزوريس" ورقصات على قناة الثقافة بـ "اليوتيوب"

تواصل المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين أيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة لمواجهة تعليق الأنشطة الثقافية بسبب فيروس كورونا، بث أنشطتها الفنية والثقافية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

ويشاهد الجمهور اليوم الثلاثاء في الساعة التاسعة مساء، باليه أوزوريس وباليه رقصات لفرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة من إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل ويجمعان بين الطابع الكلاسيكي والحديث ويتميزان بالإبهار الحركي والبصري.

باليه أوزوريس موسيقى جمال عبدالرحيم، ويستلهم القصة الفرعونية الشهيرة التي تروي حكاية أوزوريس وزوجته إيزيس الناعمان بالحب والسلام‏، ويتعرضان لمكيدة من شقيق أوزوريس ست وزوجته نفتيس بسبب الحقد والغيرة لتبدأ المؤامرة على الملك ثم قتله ويثأر حورس لأبية أوزوريس بمساعدة أمه إيزيس‏‏ وتنتهي المعركة بين جيش حورس وجيش ست بانتصار حورس وتنصيبه ملكا على مصر.

أما باليه رقصات، تم تصميمه على موسيقى للألماني الشهير "يوهان برامز" ويدور حول مجموعة من العلاقات الطريفة بين أربعة شباب وأربع فتيات يحاول كل منهم التعرف على الآخر، ويبرز بعض الطبائع النفسية لأبطال العرض والتي تنوعت بين الخجل، التردد، الغرور، التهور والجدية.​