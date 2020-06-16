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"خدوا بالكم من نفسكم".. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا

02:10 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
"خدوا بالكم من نفسكم".. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا

رجاء الجداوي

كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور محمد خالد مدير الرعاية المركزة بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بوم الاثنين.

وقال خالد عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "أحبتي الغاليين أسرتي وأهلي وأصدقائي ومرضايا،
أنا بخير من الله أزمة وهتعدي بفضل الله والدعاء ربنا كريم وهييسرها".

وأضاف: "خدوا بالكم على أنفسكم وكل عزيز لكم".

رجاء الجداوي الرعاية المركزة فيروس كورونا مستشفى أبوخليفة

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