"خدوا بالكم من نفسكم".. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا
كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور محمد خالد مدير الرعاية المركزة بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بوم الاثنين.
وقال خالد عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "أحبتي الغاليين أسرتي وأهلي وأصدقائي ومرضايا،
أنا بخير من الله أزمة وهتعدي بفضل الله والدعاء ربنا كريم وهييسرها".
وأضاف: "خدوا بالكم على أنفسكم وكل عزيز لكم".
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