"خدوا بالكم من نفسكم".. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد خالد مدير الرعاية المركزة بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بوم الاثنين.

وقال خالد عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "أحبتي الغاليين أسرتي وأهلي وأصدقائي ومرضايا،

أنا بخير من الله أزمة وهتعدي بفضل الله والدعاء ربنا كريم وهييسرها".

وأضاف: "خدوا بالكم على أنفسكم وكل عزيز لكم".



