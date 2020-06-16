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برلماني: سحب الفيتامينات وأدوية المناعة يعكس حالة عدم الوعي

12:40 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
برلماني: سحب الفيتامينات وأدوية المناعة يعكس حالة عدم الوعي

النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمج

كتب- مصراوي:
حذر النائب فايز بركات، نائب أشمون، عضو لجنة التعليم، من تزايد إقبال المواطنين على شراء أدوية الفيتامينات خاصة فيتامين سي بشكل مبالغ فيه، ظنًا منهم أنها تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن هذا التكالب غير المبرر تسبب في نقص الفيتامينات من الصيدليات وظهور سوق سوداء تستغل حاجة المواطنين وتبيع بأسعار مضاعفة.

وأشار بركات، في بيان له، إلى وجود أزمة في منتجات القطاع الخاص، ما يتطلب تدخل وزارة الصحة ليزيد القطاع العام إنتاجه من الأدوية، فيما حمل مسؤولين في وزارة الصحة المسئولية عن اختفاء الأدوية، وطالب بتوفير احتياجات المصابين المعزولين منزليًا، ممن يعانون عدم توافر الأدوية في الصيدليات، واستغلال بعض السلاسل الكبرى للأزمة في البيع بأسعار مبالغ فيها.

وطالب النائب، وسائل الإعلام بزيادة الوعي والتوضيح أن هذه الفيتامينات لا تقي من فيروس كورونا وأن شراء الأدوية وتخزينها يعطي فرصة لمعدومي الضمير لاستغلال حاجة المواطنين والبيع بأسعار مضاعفة.

فايز بركات أشمون الفيتامينات أدوية المناعة فيتامين سي فيروس كورونا

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