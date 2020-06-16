الحرية المصري يعفي ذوي الهمم والشباب من رسوم الترشح للانتخابات

كتب - مصراوي:

أعلن حزب الحرية المصري، عقب انتهاء اجتماع المكتب السياسى، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، إعفاء ذوي الهمم (الأشخاص ذوى الاعاقة )، والشباب من رسوم الترشح التى قررها الحزب للتقدم للترشح داخل اللجنة المختصة بالحزب.



وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن القرار جاء إيمانا منا بهذه الفئات التى يدعمها الحزب والقيادة السياسية وتشجيعا لهم على ممارسة الحياة السياسية وخوض تجربة الانتخابات البرلمانية.

وأضاف رئيس الحزب، أنه تم مد فترة التقدم للترشح إلى يوم 20يونيه الجاري، مؤكدا على أن الحزب يسعى لتسهيل كافة السبل امام المتقدمين للترشح واعطائهم الوقت الكافي لذلك.

واوضح المحاسب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، أن الحرية المصري مستعد لخوض الانتخابات في أي وقت وعلى كافة أشكالها، وأن هناك لجنة متخصصة تدرس قوانين الانتخابات جيدا وتتابع التطورات والتغييرات اولا بأول.

وأشار مهنى، إلى ضرورة العمل بشكل مؤسسي مما يسهل على المرشحين العمل، مؤكدا ان الحزب لديه خطط عمل لكافة الدوائر بجميع المحافظات.