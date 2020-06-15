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رئيس مجلس النواب عن إلغاء الرموز الانتخابية: لا تزال بمصر نسبة أمية

11:37 م الإثنين 15 يونيو 2020
رئيس مجلس النواب عن إلغاء الرموز الانتخابية: لا تزال بمصر نسبة أمية

الدكتور علي عبد العال

كتب - مصراوي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: كلنا نتمنى إلغاء الرموز، متابعا:" لا زالت هناك نسبة حتى الآن من الأميين في جمهورية مصر العربية".

جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 14 من مشروع قانون مجلس الشيوخ والخاصة بالرمز الانتخابي والتي تنص على أنه تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات، وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.

واعترض النائب سعيد طعيمة، على استمرار العمل بنظام الرموز الانتخابية حتى الآن، مشيرا إلى أن مستوى التعليم تغير كثيرا في كل محافظات الجمهورية.

علي عبد العال مجلس النواب الرموز الانتخابية الأميين

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