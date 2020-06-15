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غرفة شركات السياحة تتخذ 3 إجراءات لحل مشكلة خطابات ضمان الأياتا

11:34 م الإثنين 15 يونيو 2020
غرفة شركات السياحة تتخذ 3 إجراءات لحل مشكلة خطابات ضمان الأياتا

غرفة شركات السياحة

كتب - يوسف عفيفي:
عقدت غرفة شركات السياحة، عدة اجتماعات مع ممثلي الأياتا بالقاهرة وممثل شركة التأمين للوقوف على آخر مستجدات مشكلة تأخر شركة التأمين في تجديد عقدها مع منظمة الأياتا، والذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي وما ترتب عليه بمطالبة الأياتا جميع شركات السياحة بتوفير بديل للضمانة المالية.

وقال الغرفة في بيان اليوم، إنها مجلس الإدارة برئاسة حسام الشاعر اتخذ 3 إجراءات جاءت كالتالي:-

1- تم التواصل مع الأياتا وإرسال بريد إلكتروني لمد المهلة الممنوحة للشركات وفي انتظار رد المنظمة.

2- تم الاتفاق مع الأياتا بتحويل الشركات التي لم تصدر تذاكر لمدة عام وعددها 850 شركة إلى نظام Go lite من طرفها وفي حالة رغبة الشركة العودة للنظام القديم GO STANDARD يتم تحويلها دون دفع رسوم التحويل حتى نهاية 2020.

3- تم التواصل مع ممثلي الأياتا بالقاهرة لمناقشة أفضل السبل لحفظ حقوق الشركات لدى خطوط الطيران ومنها تقديم خطوط الطيران لخطابات ضمان بنكية لصالح الأياتا لضمان مستحقات شركات السياحة خاصة بالنسبة للتذاكر الملغاه .

وأكد مجلس الإدارة، متابعة الموقف الحالي لشركة التأمين، مطالبا شركات السياحة بإرسال إستفساراتها للغرفة في أسرع وقت إنتظارا لما تسفر عنه الفترة المقبلة لحل تلك المشكلة.

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