مطار القاهرة يستقبل 512 من العالقين بالكويت والأردن
كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 3 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 512 مصريًا من العالقين بالكويت والأردن، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة مصر للطيران، قادمة من الكويت على متنها 150 مصريًا، ورحلة لشركة الخطوط الكويتية قادمة أيضًا من الكويت على متنها 212 مصريًا من العالقين هناك، كما استقبل المطار رحلة نظمتها شركة مصر الطيران من الأردن نقلت 150 مصريًا.
وأشارت المصادر إلى خضوع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.
الخبر التالى:اللجنة الوطنية لختان الإناث تعقد اجتماعها الرابع
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
46289
عدد المصابين
-
12329
عدد المتعافين
-
1672
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8069275
عدد المصابين
-
4175750
عدد المتعافين
-
437405
عدد الوفيات
إعلان