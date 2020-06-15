مطار القاهرة يستقبل 512 من العالقين بالكويت والأردن

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 3 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 512 مصريًا من العالقين بالكويت والأردن، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة مصر للطيران، قادمة من الكويت على متنها 150 مصريًا، ورحلة لشركة الخطوط الكويتية قادمة أيضًا من الكويت على متنها 212 مصريًا من العالقين هناك، كما استقبل المطار رحلة نظمتها شركة مصر الطيران من الأردن نقلت 150 مصريًا.

وأشارت المصادر إلى خضوع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.