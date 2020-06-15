وكيل "الأعلى للإعلام": سنبحث شكوى الأهلي الجديدة.. ونتدرج في العقوبات ضد المخالفين

كتب - مصراوي:

قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ممثلي قناتي الأهلي والزمالك مثلا للتحقيق للمرة الأولى أمام المجلس، وأنه عندما أبدى الطرفان رغبتهما في التهدئة والالتزام بالمعايير والكواد المهنية، استجابت لجنة الشكاوى التي تجري التحقيق.

وتابع العمري في تصريح له قائلا : " المجلس في الأساس لا يبحث عن توقيع عقوبات، وفي حالة وجود أي خروقات من قناتي الأهلي والزمالك، فستخضع القناتان للتحقيق مرة أخرى، وسنبحث شكوى النادي الأهلي الجديدة التي تقدم بها اليوم".

وأكد وكيل الأعلى للإعلام، أن ما يحكم عمل المجلس ولجانه هو القانون ولائحته التنفيذية، ولائحة الأكواد والمعايير ولائحة الجزاءات.

ولفت العمري إلى أن المجلس يتدرج في اتخاذ العقوبات المقررة، بدءا من لفت النظر والإنذار مرورا بالعقوبات المالية "الغرامات"، والوقف المؤقت للبث، ووصولا لسحب الترخيص وفقا لجسامة المخالفة.

وتقدم النادى الأهلي بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك بسبب تصريحات رئيسه مرتضي منصور في الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنين.