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رئيس "شكاوى الأعلى للإعلام": المجلس لم يهدد بسحب ترخيص قناتي الأهلي أو الزمالك

08:24 م الإثنين 15 يونيو 2020
رئيس "شكاوى الأعلى للإعلام": المجلس لم يهدد بسحب ترخيص قناتي الأهلي أو الزمالك

جمال شوقي الأعلي للأعلام

كتب - مصراوي:

أكد جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى للإعلام، أن البيان الصادر من المجلس أمس، حول مخالفات قناتي الأهلي والزمالك لم يتضمن أي عبارات أو ألفاظ تشير إلى تهديد المجلس بسحب ترخيص قناتي الأهلي أو الزمالك.

وأشار في تصريحات اليوم، إلى أن بعض المواقع نسبت لبيان المجلس أنه هدد بسحب التراخيص.

وقال رئيس لجنة الشكاوي، إن المجلس يطبق الإجراءات القانونية الموجودة في لائحة الجزاءات، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم غدا بفحص الشكوي التي تقدم بها النادي الأهلي اليوم.

وتابع، أن ذلك يأتي في إطار ما التزم به ممثلو الأهلي والزمالك من احترام المعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والالتزام بوقف التراشق واحترام حقوق المشاهدين.

وشدد جمال شوقي على أن بيان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام قد صدر أمس في حدود الساعة السابعة والنصف مساء، ولا علاقة للمجلس بأي فقرات تم إضافتها إلى البيان والتي لم تصدر عن المجلس.

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جمال شوقي المجلس الأعلى للإعلام قناة الأهلي قناة الزمالك

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