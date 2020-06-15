أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بعد مزاعم خطورتها.. هيئة الدواء تصدر بيانًا بشأن أدوية مرضى الضغط

07:19 م الإثنين 15 يونيو 2020
بعد مزاعم خطورتها.. هيئة الدواء تصدر بيانًا بشأن أدوية مرضى الضغط

أدوية

كتب - أحمد جمعة:

أكد مركز اليقظة الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، على مقدمى الرعاية الصحية ومرضى ارتفاع ضغط الدم، مستخدمي الأدوية المحتوية على (ARBs وACEI)، الاستمرار في تناولها وعدم وقفها.

جاء ذلك في بيان للمركز اليوم الاثنين، "ردًا على ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بخصوص بعض المستحضرات المحتوية على المواد التي تنتمي إلى مجموعات (ARBs وACEI) وتأثيرها بشكل سلبي على مرضى كورونا ومطالبتهم بوقف استخدامها".

وقال المركز إن الأدوية تشمل: لوسارتان، اربيسارتان، أولميسارتان، كانديسارتان، فالسارتان، بيريندوبريل، كابتوبريل، إنالابريل، ليسينوبريل، وراميبريل، وغيرها.

وشدد على أن الأدلة العلمية والدراسات الأخيرة التى أجريت على تلك الأدوية، أكدت عدم وجود علاقة بينها وبين زيادة احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض COVID-19 أو وجود تأثير سلبي على المرضى بذلك الفيروس.

أدوية مرضى الضغط مركز اليقظة الصيدلية هيئة الدواء المصرية فيروس كورونا

الخبر التالى:

بعد الموافقة على قوانين الانتخابات.. النواب يبدأ مناقشة الموازنة غدا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 44598

    عدد المصابين

  • 11931

    عدد المتعافين

  • 1575

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7915941

    عدد المصابين

  • 4068036

    عدد المتعافين

  • 433181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستند.. وزارة الرياضة تعلن ضوابط وإجراءات عودة نشاط كرة القدم في مصر